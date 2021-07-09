Ученые выяснили, что стало причиной гибели цивилизации Майя

Ученые провели исследование, в ходе которого им удалось установить причины гибели цивилизации Майя. Они исследовали фекалии древнего народа. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале Quaternary Science Reviews.

По мнению ученых, численность населения цивилизации майя в городе Ицан на территории современной Гватемалы в значительной мере зависела от изменения климата. По мнению ученых, на популяции майя сказались засухи и, напротив, слишком влажные периоды.

Специалисты изучили станолы — органические молекулы в фекалиях человека и животных. В ходе исследования им удалось определить, в какой период число жителей долины города Ицан значительно сократилось. По их мнению, это произошло между 800–1000 годами нашей эры.

«Исследование должно помочь археологам и предоставить им новый инструмент для изучения изменений, которые могут не быть замечены в археологических свидетельствах. Потому что свидетельства возможно никогда не существовали или были потеряны или уничтожены», — сказано в научной работе.