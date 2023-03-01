01 марта 2023, 18:26
Ученые выяснили, что слизевики не являются грибами
Слизевики долгое время было принято считать грибами, но на самом деле они оказались хищниками без мозга. Об этом сообщил «Политэксперт» со ссылкой на Planet Today.
Хоть слизевики и не имеют ни одного нейрона, они все же способные к обучению хищники. Их жертвами становятся различные микроорганизмы. В частности, бактерии, а также некоторые виды грибков и дрожжи. Кроме того, слизевики могут отличать свой след от чужого.
Ученые
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