Наука 01 марта 2023, 18:26 Ученые выяснили, что слизевики не являются грибами

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Слизевики долгое время было принято считать грибами, но на самом деле они оказались хищниками без мозга. Об этом сообщил «Политэксперт» со ссылкой на Planet Today.

Хоть слизевики и не имеют ни одного нейрона, они все же способные к обучению хищники. Их жертвами становятся различные микроорганизмы. В частности, бактерии, а также некоторые виды грибков и дрожжи. Кроме того, слизевики могут отличать свой след от чужого.