    10 марта 2020, 23:05

    Ученые выяснили, что работающие в команде с эмоциональными роботами люди активнее включаются в обсуждение

    Ирина Нагайникова

    Ученые из Йельского университета провели эксперимент и выяснили, как меняется поведение людей, работающих в команде с роботом. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на журнал Proceedings of the National Academy of Sciences.

    Николас Христакис с коллегами пригласили для участия в эксперименте 153 добровольца. Их разделили на команды по три человека, а четвертыми членами стали роботы NAO.

    Группы собирались вокруг столов, на их планшетах была игра, в которой за 40 секунд требовалось построить часть железной дороги, проложив рельсы оптимальным способом.

    Команды разделили на три категории. В первой робот говорил стандартную фразу в начале и середине каждого раунда. Во второй робот давал комментарий игре после раундов и озвучивал промежуточные результаты. Третья категория получила роботов, которые реагировали на результат фразами с эмоциональной окраской. Такие роботы сожалели, что подвели команду, в случае проигрыша и хвалили союзников в случае победы.

    В последней категории команд обсуждение игры проходило гораздо активнее, а в опросниках участники отметили активную и позитивную работу группы.