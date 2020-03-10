Ученые выяснили, что работающие в команде с эмоциональными роботами люди активнее включаются в обсуждение

Николас Христакис с коллегами пригласили для участия в эксперименте 153 добровольца. Их разделили на команды по три человека, а четвертыми членами стали роботы NAO.

Группы собирались вокруг столов, на их планшетах была игра, в которой за 40 секунд требовалось построить часть железной дороги, проложив рельсы оптимальным способом.

Команды разделили на три категории. В первой робот говорил стандартную фразу в начале и середине каждого раунда. Во второй робот давал комментарий игре после раундов и озвучивал промежуточные результаты. Третья категория получила роботов, которые реагировали на результат фразами с эмоциональной окраской. Такие роботы сожалели, что подвели команду, в случае проигрыша и хвалили союзников в случае победы.

В последней категории команд обсуждение игры проходило гораздо активнее, а в опросниках участники отметили активную и позитивную работу группы.