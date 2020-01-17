Ученые выяснили, что коровы умеют говорить друг с другом

Более ранние исследования показали, что коровы и телята распознают голоса друг друга. Последнее исследование включило записи 13 коров голштино-фризской породы, которые находились в различных ситуациях — как обычных, так и стрессовых. Например, когда животные ожидали корм, но им не давали еду, либо в случае изоляции от стада.

Всего ученые проанализировали 333 записи. Анализ показал, что характеристики голосов оставались индивидуальными. Таким образом, стадо понимало, кто именно из сородичей находился в стрессовой ситуации.

По мнению авторов работы, эта информация поможет фермерам правильнее интерпретировать настроение животных.