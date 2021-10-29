Ученые выяснили, что антидепрессант помогает избежать тяжелого течения COVID-19

Бразильские ученые провели исследование и выяснили, что дешевый антидепрессант «Флувоксамин», используемый в лечении депрессии и ОКР, может уберечь от тяжелого течения COVID-19 пациентов из группы риска. Об этом написала Lenta.ru со ссылкой на The Lancet Global Health.

В исследовании принимали участие около 3500 добровольцев, больных ковидом. Это были люди, подверженные риску тяжелой формы заболевания из-за хронических болезней (например, диабета).

Из них половина принимала препарат, а половина — плацебо. В результате в группе, принимавшей антидепрессант, госпитализация потребовалась лишь 11%. Из тех, кто принимал плацебо, тяжелая форма заболевания оказалась у 16%.