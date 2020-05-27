Ученые выяснили благоприятную для коронавируса температуру воздуха

Китайские ученые провели исследование и выяснили, при какой температуре люди чаще всего заражались коронавирусом. Оказалось, что для инфекции благоприятным фоном является от +5 до +15 градусов.

Исследованием занимались специалисты Университета Ланьчжоу, пишет Xinhua. Они выяснили, что более половины заболевших COVID-19 подхватили вирус при температуре воздуха от +5 до +15 градусов.

Ученые изучили информацию о 3,75 миллиона инфицированных из 185 стран, которые заболели в период с января по май 2020 года. Из всех зараженных 60% были в местах с температурой воздуха выше нуля, но менее +20 градусов. При этом наиболее заразным коронавирус был при влажности от трех до 10 грамм на кубический метр.

«Мы не можем полагаться на гипотезу о том, что вспышка COVID-19 прекратится с повышением температуры», — подчеркнул один из исследователей, Хуан Чжунвэй.

Однако специалисты отметили, что результаты их работы говорят о том, что коронавирус лучше распространяется при определенных погодных условиях.

Ранее специалисты фармацевтического факультета турецкого университета Гази сообщили, что загрязнение окружающей среды, курение и ожирение могут привести к скорейшему развитию COVID-19.