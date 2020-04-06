Ученые вычислили возраст китовых акул-долгожителей по «ядерному следу»

Несколько китовых акул было выловлено у берегов Пакистана и Тайваня. Специалисты исследовали годовые кольца в позвонках нескольких рыб.

Сообщается, что определить возраст помогли «ядерные следы». Этому способствовали массовые запреты испытаний в 1963 году. Тогда концентрация изотопов в атмосфере начала снижаться, что сказалось на позвоночниках рыб.