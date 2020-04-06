Ученые вычислили возраст китовых акул-долгожителей по «ядерному следу»
Ученые выяснили, что китовые акулы — одни из самых долгоживущих на Земле. Они способны прожить до 50 лет. Такое исследование стало возможным благодаря следам ядерных испытаний середины прошлого века в позвоночнике рыб. Об этом написал сайт «Аргументы и факты» со ссылкой на иностранное издание.
Несколько китовых акул было выловлено у берегов Пакистана и Тайваня. Специалисты исследовали годовые кольца в позвонках нескольких рыб.
Сообщается, что определить возраст помогли «ядерные следы». Этому способствовали массовые запреты испытаний в 1963 году. Тогда концентрация изотопов в атмосфере начала снижаться, что сказалось на позвоночниках рыб.