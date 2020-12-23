Ученые впервые в истории обнаружили микропластик в плаценте
Размеры частиц от пяти до десяти микрометров, написало издание The Independent. Исследователи во время работы брали всего 3% от общего размера плаценты. Всего у ученых было шесть образцов. В четырех из низ нашли 12 микропластических фрагментов. Специалисты заметили, что весь пластик оказался пигментирован.
«Три были идентифицированы как окрашенные полипропиленом термопластичные полимеры, в то время как для остальных девяти удалось идентифицировать только пигменты», — процитировало слова исследований издания.
Эти пигменты использовались для искусственных клеев, покрытий, красок, косметики, пластырей и средств личной гигиены. Автор научной работы Антонио Рагузы заявил, что открытие шокировало матерей.
«Это похоже на рождение ребенка-киборга, который состоит не только из человеческих клеток, но и из смеси биологических и неорганических элементов», — считает исследователь.
Главная задача ученых — выяснить, как иммунная система отвечает на проникновение микропластика в плаценту. Организм может воспринимать этот материал как инородное тело.