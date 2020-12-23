Ученые впервые в истории обнаружили микропластик в плаценте

Микропластик может проникать в плаценту. К такому выводу пришли итальянские ученые. Они обнаружили частицы этого материала во всех оболочках плаценты четырех женщин.

Размеры частиц от пяти до десяти микрометров, написало издание The Independent. Исследователи во время работы брали всего 3% от общего размера плаценты. Всего у ученых было шесть образцов. В четырех из низ нашли 12 микропластических фрагментов. Специалисты заметили, что весь пластик оказался пигментирован.

«Три были идентифицированы как окрашенные полипропиленом термопластичные полимеры, в то время как для остальных девяти удалось идентифицировать только пигменты», — процитировало слова исследований издания.

Эти пигменты использовались для искусственных клеев, покрытий, красок, косметики, пластырей и средств личной гигиены. Автор научной работы Антонио Рагузы заявил, что открытие шокировало матерей.

«Это похоже на рождение ребенка-киборга, который состоит не только из человеческих клеток, но и из смеси биологических и неорганических элементов», — считает исследователь.

Главная задача ученых — выяснить, как иммунная система отвечает на проникновение микропластика в плаценту. Организм может воспринимать этот материал как инородное тело.