Ученые впервые провели экспедицию на дно «Адского колодца» в Йемене

Ученые из Омана впервые смогли изучить «Адский колодец» — карстовый провал, расположенный на востоке Йемена в провинции Аль-Махра. Об этом сообщила «Экономика сегодня» со ссылкой на британское издание Daily Mail.

Группа оманских спелеологов, входящих в состав команды Oman Cave Exploration Team (OCET) впервые в истории спустилась на дно колодца Бархаут, который более известен под названием «Адский колодец».

С этим местом у жителей Йемена связано множество легенд и приданий. Многие предполагали, что в этом месте обитали древние духи и джины.

Исследователям удалось обнаружить в колодце останки мертвых животных, змеи, а также известковый «жемчуг». Ученые взяли образцы воды. Вещество в дальнейшем подвергнут анализу.

Специалисты отметили, что воздух в колодце не вреден для здоровья человека и содержание кислорода там остается в пределах нормы. Однако из-за наличия останков животных и микроорганизмов запах в пещере оставляет желать лучшего.