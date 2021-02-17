Ученые впервые получили ДНК мамонтов старше миллиона лет

На северо-востоке Сибири нашли останки древних мамонтов. Их возраст — более миллиона лет. Ученым удалось извлечь и секвенировать ДНК из коренных зубов ископаемых животных.

Результаты проведенного исследования опубликовал журнал Nature. Оно помогло отследить, как эволюционировали евразийские и североамериканские ветви мамонтов. И полученные данные специалистов удивили.

«Все предыдущие исследования предполагали, что в то время в Сибири существовал только один вид мамонта: степной. Но наши анализы ДНК показывают, что были две разные генетические линии, названные нами адычинским и крестовским мамонтами», — заметил один из авторов научной работы.

Открытие ученые сочли важным. Они пришли к выводу, что один из самых знаковых видов ледникового периода Северной Америки — колумбийский мамонт — эволюционировал в результате гибридизации. А она произошла порядка 420 тысяч лет назад.

В исследовании принимали участие 22 специалиста из девяти стран. Впервые в истории палеогенетики они сумели извлечь ДНК из биоматериала, которому более миллиона лет. До этого самой старой считалась секвенированная ДНК древней лошади — ее возраст оценивали в 780-560 тысяч лет.