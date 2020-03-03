Ученые впервые обнаружили фрагменты ДНК динозавра

Анализ фрагментов двух черепов гипакрозавтров показал наличие связанных межклеточным мостиком клеток в кальцинированных хрящевых тканях. В других клетках удалось обнаружить ядра, а в одной ученые увидела структуры, похожие на хромосомы.

Ученые провели исследование реакции полученного материала на антитела к белкам хрящевой ткани позвоночных, и иммунологический тест подтвердил наличие хрящевых белков динозавра.

Нанесение на клетки двух ДНК-маркеров показало, что они связываются с фрагментами ДНК, как и в современных клетках.

«Наши результаты показывают, что ДНК может сохраняться в течение десятков миллионов лет», — подчеркнули авторы исследования.