Ученые впервые измерили электрическое поле Солнца

Американские ученые смогли точно рассчитать потенциал электрического поля Солнца. В этом им помог зонд NASA Parker Solar Probe, который измерил интенсивность потока электронов. Результаты исследования были опубликованы в журнале The Astrophysical Journal.

«Ключевой момент — это то, что вы не можете проводить такие измерения вдали от Солнца. Вы можете сделать их только тогда, когда приблизитесь. Это все равно что пытаться понять водопад, глядя на реку в миле ниже по течению», — говорится в релизе.

Эксперты оценили соотношение улетающих и возвращающихся электронов, более точно рассчитав параметры электрического поля Солнца, его ширину и конфигурацию. По словам ученых, когда электроны пытаются убежать, а протоны стараются оттянуть их назад, это и есть электрическое поле. Если бы этого поля не было, то все электроны устремились бы оттуда и вовсе исчезли.

Все эти частицы составляют солнечный ветер, который уносит от солнечной поверхности в направлении внешнего слоя гелиосферы. Своей работой авторы исследования хотят помочь составить более точное представление о солнечном ветре, который со скоростью миллионов километров в час отлетает от Солнца и омывает Землю и другие планеты. Помимо этого, он оказывает существенное влияние на работу космических аппаратов.