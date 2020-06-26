Ученые воссоздали облик посаженного на кол древнего человека

Его череп и останки еще 11 людей, живших в каменном веке, обнаружили на дне высохшего озера в 2012 году. Исследователи увидели среди костей заостренные колья. В связи с этим они предположили, что перед ними орудия казни. С помощью этих атрибутов, предположительно, садили на кол.

Только у одного из черепов сохранилась нижняя челюсть. Поэтому его и выбрал судмедэксперт Оскар Нильссон для 3D-реконструкции. В исследовании ему также пригодились данные генетического анализа. В итоге ученый создал бюст голубоглазого, темноволосого и белокожего мужчины в возрасте приблизительно 50 лет.

Нильссон сделал компьютерную томографию образца, чтобы не повредить древнюю находку, и использовал эти данные для печати 3D-копии из винила. После чего он проанализировал череп с помощью криминалистических методов и определил примерные вес, рост и этническую принадлежность предка.

Древний человек мог относиться к группе охотников и собирателей, а его предки — племена, пришедшие в Скандинавию с севера и востока, а также с юга около двух тысяч лет назад. Предположительно, мужчина одевался в шкуру дикого кабана, у него были короткие волосы, обрезанные куском кремня.