    26 июня 2020, 12:51

    Ученые воссоздали облик посаженного на кол древнего человека

    Алена Макаренко

    Шведские ученые восстановили внешность мужчины, который жил восемь тысяч лет назад. Предположительно, он был казнен. Об этом сообщил телеканал «Мир 24» со ссылкой на Live Science.

    Его череп и останки еще 11 людей, живших в каменном веке, обнаружили на дне высохшего озера в 2012 году. Исследователи увидели среди костей заостренные колья. В связи с этим они предположили, что перед ними орудия казни. С помощью этих атрибутов, предположительно, садили на кол.

    Только у одного из черепов сохранилась нижняя челюсть. Поэтому его и выбрал судмедэксперт Оскар Нильссон для 3D-реконструкции. В исследовании ему также пригодились данные генетического анализа. В итоге ученый создал бюст голубоглазого, темноволосого и белокожего мужчины в возрасте приблизительно 50 лет.

    Нильссон сделал компьютерную томографию образца, чтобы не повредить древнюю находку, и использовал эти данные для печати 3D-копии из винила. После чего он проанализировал череп с помощью криминалистических методов и определил примерные вес, рост и этническую принадлежность предка.

    Древний человек мог относиться к группе охотников и собирателей, а его предки — племена, пришедшие в Скандинавию с севера и востока, а также с юга около двух тысяч лет назад. Предположительно, мужчина одевался в шкуру дикого кабана, у него были короткие волосы, обрезанные куском кремня.