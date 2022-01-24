Ученые воссоздали материю первых мгновений жизни Вселенной

Ученые впервые обнаружили экзотические мезоны X (3872) в кварк-глюонной плазме. Эти «частицы Х» очень редкие и почти не изучены. Это открытие поможет узнать о процессах, которые происходили в первые моменты существования Вселенной.

О своем открытии физики Европейского центра ядерных исследований сообщили в журнале Physical Review Letters.

Кварк-глюонную плазму специалисты получили искусственно на Большом адронном коллайдере (БАК). Это экстремальное состояние материи. В кварк-глюонной плазме Вселенная находилась после Большого взрыва в первую стомиллиардную долю секунды.

Время существования полученной в ускорителях вроде БАК кварк-глюонной плазмы очень мало: обычно оно не превышает несколько миллиардных долей секунды. Но в этот раз специалисты успели «выловить» из нее «частицы Х».

Сама «частица Х», скорее всего, относится к мезонам. Они нестабильны и распадаются почти сразу. Однако набор квантовых характеристик «частицы Х» необычен и не вписывается в существующие представления.

Это открытие позволило физикам убедиться, что «частицы Х» можно создавать в кварк-глюонной плазме. Это значит, что теперь у них появляется способ изучения экзотических мезонов. Это поможет специалистам узнать больше о процессах, которые происходили во Вселенной в первые моменты существования, и сделали ее такой, какая она есть.

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