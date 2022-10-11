Ученые вместе с командой Яндекса разработали нейросеть, которая будет следить за состоянием Байкала | 360°

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Ученые вместе с командой Яндекса разработали нейросеть, которая будет следить за состоянием Байкала

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Ученые из Иркутска, а также программисты платформы Yandex Cloud разработали нейросеть, которая будет следить за состоянием озера Байкал, влиянием климата на водоем и за количеством рыбы в воде. Об этом сообщил сайт kp.ru.

В Yandex Cloud отметили, что программа будет распознавать рыб и рачков, которые живут в Байкале, а затем автоматически заводить на них «отчетные карточки».

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По словам директора НИИ биологии ИГУ Максима Тимофеева, машина обратит свое внимание и на новые виды, которые появляются в Байкале.

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«А специалист сможет сделать вывод о том, что появился вид, которого не фиксировали ранее или в Байкал проник новый вид и начал распространяться», — добавил он.

В настоящий момент нейросеть работает с 70 формами планктона, которые чаще всего встречаются в озере.

Ученые

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