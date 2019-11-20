Ученые в США заговорили о возможной первопричине рака

Американские исследователи из университета Северной Каролины создали теорию возникновения раковых заболеваний. Они считают, что причиной онкологии может быть инфекция.

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Биологи-онкологи Пинку Мукерджи и Мукулика Бозе написали статью, в которой обсудили механизм, согласно которому бактериальные инфекции предположительно могут являться причиной развития различных видов рака. Об этом сообщил MedicalXpress.

Ученые отметили, что порядка 20% все злокачественных опухолей связаны с вирусной или бактериальной инфекцией. Причина их появления — постоянное воспаление.

Медики в своем исследовании рассуждают о возникновении онкологии из-за взаимодействия микробов с MUC1. Это мембранный белок из группы муцинов, присутствующий практически во всех железистых эпителиальных клетках. Из них развиваются злокачественные образования в толстой кишке, желудке, поджелудочной железе, печени, легких.

Мукерджи и Бозе объяснили, что изначально MUC1 имеет защитную функцию при бактериальной инфекции. Но при долгом взаимодействии муцина с инфекций мембранный белок может приобрести обратную функцию и стать причиной воспалительных процессов. Они, в свою очередь, могут привести к злокачественным образованиям.

Таким образом, по мнению ученых, MUC1 может, как защищать организм, так и провоцировать образование онкологии. Мукерджи отметил, что в будущем врачи должны детально изучить муцины и разобраться, что является причиной появления раковых клеток.