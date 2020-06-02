Ученые в США выявили расовую несправедливость в смертях от COVID-19

Американские ученые проанализировали показатели летальных исходов от COVID-19 среди различных категорий населения США. Выяснилось, что афроамериканцы умирают почти в два с половиной раза чаще белых граждан.

The Independent отмечает, что афроамериканцы составляют порядка 13% от населения Соединенных Штатов. При этом на них приходится почти четверть всех смертей от коронавируса.

Специалисты изучили данные 41 штата. В 28 из них смертность населения с темным окрасом кожи значительно превышала число жертв среди белого населения.

Отмечается, что в некоторых штатах ситуация еще хуже. Так в Канзасе смертность среди черного населения оказалась выше в семь раз. С чем связаны такие показатели в работе не уточняется.

Ранее исследования ученых Великобритании показали схожую картину. Там чернокожие граждане в 4 раза чаще умирают от COVID-19, чем жители со светлой кожей.