Ученые в США смогли полностью излечить рак молочных желез

Американские ученые протестировали препарат от рака молочных желез, который почти полностью уничтожает злокачественные клетки. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на зарубежные СМИ.

Специалисты уточнили, что препарат за три дня почти полностью убирает опухоль при многих распространенных видах рака.

«ErSO действует быстро и его воздействие на рак молочной железы у мышей значительно», — сообщается в пресс-релизе», — рассказали в исследования Иллинойского университета в Урбане-Шампейн.

По их данным, раковые клетки нужно уничтожить на 100%, чтобы опухоль не появилась снова. Препарат во многих случаях справляется со своей задачей.

Ранее стало известно, что продолжительное вздутие живота может говорить о развитии рака яичника. Если симптомы не проходят несколько недель, то нужно обратиться за помощью к врачу.

Специалисты уточнили, что вздутие может происходить время от времени. Если симптом не проходит в течение трех недель, то стоит отправиться к врачу, так как он может говорить о раке яичника. По словам медиков, эту болезнь называют «тихой», так как женщины часто даже не подозревают о ней.