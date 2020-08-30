Ученые узнали температуру на Земле во время ледникового периода
Результаты научной работы опубликовал журнал Nature.
Специалисты изучили отложения на стенах пещер, которые появились там во время ледникового периода, а также исследовали образцы древнего льда. Они выяснили, что к тому моменту, когда на Земле наступил последний ледниковый период, температура на поверхности планеты снизилась в среднем на 6,1 градуса. По данным исследователей, показатели в умеренных широтах упали всего на три-пять градусов, в то время как в приполярных снизились на 14 градусов.
«В контексте нынешнего глобального потепления это означает, что если в атмосфере станет вдвое больше углекислого газа, то температура на планете вырастет на 3,4 градуса», — сказано в исследовании.
Ученые считают, что результаты их работы помогут усовершенствовать представление об изменении климата на планете. Это позволит найти оптимальные методы борьбы с глобальным потеплением.
Последний ледниковый период начался на Земле 2,6 миллиона лет назад.