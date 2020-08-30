Ученые узнали температуру на Земле во время ледникового периода

Во время ледникового периода средняя температура на Земле составляла примерно девять градусов. Такую цифру назвала международная группа палеоклиматологов, которая исследовала те времена.

Результаты научной работы опубликовал журнал Nature.

Специалисты изучили отложения на стенах пещер, которые появились там во время ледникового периода, а также исследовали образцы древнего льда. Они выяснили, что к тому моменту, когда на Земле наступил последний ледниковый период, температура на поверхности планеты снизилась в среднем на 6,1 градуса. По данным исследователей, показатели в умеренных широтах упали всего на три-пять градусов, в то время как в приполярных снизились на 14 градусов.

«В контексте нынешнего глобального потепления это означает, что если в атмосфере станет вдвое больше углекислого газа, то температура на планете вырастет на 3,4 градуса», — сказано в исследовании.

Ученые считают, что результаты их работы помогут усовершенствовать представление об изменении климата на планете. Это позволит найти оптимальные методы борьбы с глобальным потеплением.

Последний ледниковый период начался на Земле 2,6 миллиона лет назад.