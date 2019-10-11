Ученые узнали, как вылечить агрессивный вид рака

Ежегодно врачи диагностируют порядка 55 тысяч новых случаев рака молочной железы, из них 15% трижды негативные. Эта агрессивная разновидность опухолей не реагирует на гормональную терапию, а химиотерапия сдерживает их развитие в течение короткого периода времени.

По словам ученых, в молочной железе есть специфический подтип гамма-дельта Т– клеток, присутствие которых связано с ремиссией у больных с трижды негативным раком грудной железы. Исследователи отметили, что изначально этот тип клеток находили в кишечнике и коже человека.

Ученые считают, что благодаря открытию они смогут разработать новые методы лечения и увеличить шансы пациентов на выздоровление. Специалисты также нашли способ искусственно стимулировать выработку гамма-дельта Т-клеток и пересаживать их из донорских тканей.