Ученые увидят планеты с земной атмосферой через десятилетие

По словам профессора, к указанному времени могут создать телескопы необходимого для этого разрешения.

Как сообщило ИА Nation news, американец Джеймс Пиблз и швейцарцы Дидье Кело и Мишель Майор в 2019 году получили Нобелевские премии по физике за свои работы по астрономии и астрофизике. Пиблз отличился «теоретическими открытиями в физической космологии», а Кело и Майор — «открытием экзопланеты на орбите вокруг солнцеподобной звезды».

Замдиректора Института физики твердого тела РАН, профессор Эдуард Девятов уточнил, что на планетах с атмосферой крайне сложно что-либо рассмотреть. Для этого необходимы новые сенсоры, которые работали бы с более длинными волнами. По его словам, такие сенсоры позволили бы также сделать прорыв в области двумерных наноматериалов.