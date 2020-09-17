facebook_pixel
    17 сентября 2020, 21:15

    Ученые увидели связь между надежностью защиты маски и овалом лица

    Алена Макаренко

    Надежность защиты медицинских масок напрямую зависит от овала лица человека. К такому выводу пришла профессор австралийского университета Бритта фон Унгерн-Штернберг, сообщил «Царьград».

    «Неправильный» овал лица может сильно снизить показатели защиты маски.

    Лучшая форма лица в этом плане — у мужчин. С их физиологией средство индивидуальной защиты было эффективным в 95% случаев. Маски хорошо подошли 90% жителям Кавказа и 84% азиатов.

    Женщинам повезло меньше, отметила исследовательница. Маски спасали их от новой инфекции в 85% случаев, причем азиаток — в 60%.

    По словам Бритты фон Унгерн-Штернберг, это очень важное и в то же время тревожное открытие. Медицинский персонал, который контактирует с больными, в основном состоит из женщин.

    Новости SMI.FM