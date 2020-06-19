Ученые увеличили объем мозга обезьян-игрунок с помощью человеческого гена
Японские и немецкие ученые «пересадили» человеческий ген эмбриону мартышки и обнаружили, что он увеличивает кору головного мозга. Об этом сообщил телеканал «Мир 24» со ссылкой на Science.
Также выяснилось, что стволовых клеток у приматов также стало больше. Они влияют на развитие участков мозга, которые хорошо развиты у людей.
Исследователи сделали вывод, что этот ген связан с эволюцией мозга и может быть использован в других экспериментах подобного рода.