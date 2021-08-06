Ученые установили возраст Стоунхенджа благодаря украденному фрагменту
Ученым удалось определить возраст Стоунхенджа благодаря камню, который был утерян много лет назад. Об этом сообщил сайт Planet Today.
Узкий цилиндрический образец извлекли из камня еще в 1958 году во время консервационных работ, которые проводила британская фирма Van Moppes. Один из ученых, состоявших в исследовательской группе, забрал камень с собой в США. Артефакт хранился у него дома на протяжении 60 лет. За это время находка успела развалиться на шесть частей. Два года назад потерянный камень вернули в Великобританию, передали Nation News.
Ученым удалось обнаружить в составе камня зерна кварца. Их размер совсем небольшой, он сравним с песчинкой. Они плотно прилегают друг к другу, что объясняет плотность мегалита и его устойчивость к природным воздействиям.
Такие камни использовали не только для строительства Стоунхенджа. Их применяли также для строительства других доисторических каменных кругов, например, вокруг деревни Эйвбери в Уилтшире.
Ученым удалось установить, что булыжник сформировался в период от 66 до 23 миллионов лет назад. Некоторые песчинки могут и вовсе иметь возраст до 1,6 миллиардов лет.