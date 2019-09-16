Ученые установили механизм развития последней стадии рака

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Ученые определили, что расход энергии и метаболизм — определяющие факторы при появлении метастазов (вторичных опухолевых очагов). Раковые клетки предпочитают перемещаться по более широким, более легким для навигации пространствам, чтобы уменьшить потребность в энергии во время движения. Так, одни опухолевые клетки формируют каналы и «микротреки» для перемещения, другие используют их для быстрого перемещения и распространения.

Ученые предположили, что это открытие позволит устанавливать пути, по которым могут мигрировать клетки, и даже составлять карты их движения. Понимание того, как перемещаются раковые клетки, может помочь в разработке новых методов терапии.