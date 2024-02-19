Наука 19 февраля 2024, 16:04 Ученые УрФУ создали метод радиационной очистки упакованного мяса от патогенов

Читать 360tv в

Ученые из Уральского федерального университета (УрФУ) предложили метод обеззараживания куриного мяса от опасных бактерий. Об этом рассказали в Минобрнауки РФ, написала «Газета.Ru».

Они призвали уничтожать синегнойную палочку, сальмонеллу и другие патогенные микроорганизмы, которые могут быть на курином мясе, радиационной поверхностной обработкой.

Реклама

Как заметил старший научный сотрудник кафедры экспериментальной физики УрФУ Руслан Вазиров, обработка ионизирующим излучением снижает заражение патогенами более чем в два раза.

«Это большой плюс не только для потребителей, но и компаний-производителей куриного мяса, поскольку продление срока годности позволяет увеличить логистическое плечо», — добавил ученый.