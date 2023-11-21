Наука 21 ноября 2023, 13:44 Ученые Университетского колледжа Лондона: гормон голода может управлять поведением животного

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Специалисты из Университетского колледжа Лондона провели исследования и выяснили, что вырабатываемый в кишечнике гормон голода способен управлять поведением животного. Об этом сообщил сайт Neuron.

Отмечается, что ученые поместили мышей в загоны с едой и наблюдали за их поведением, когда те были голодны или сыты; их активность различалась. Грелин, или гормон роста, непосредственно воздействовал на мозг подопытных, по-разному стимулируя его активность.

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Как сообщили на сайте «Мир 24», результаты исследования позволят лучше понять механизмы расстройств пищевого поведения и найти пути лечения.