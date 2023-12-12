Наука 12 декабря 2023, 17:25 Ученые Университета Западного Онтарио объяснили чувство юмора нейрохимией мозга

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Канадские нейробиологи из Университета Западного Онтарио смогли установить, в какой части мозга зарождается юмор. Об этом сообщил Journal of Neuroscience.

Участниками исследования стали 15 женщин и 11 мужчин. Пока респонденты смотрели комедийное шоу, их данные пропустили через функциональную магнитно-резонансную томографию.

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Выяснилось, что за оценку шутки отвечает дорсальное полосатое тело. Оно помогает воспринимать юмор на эмоциональном уровне, добавил RidLife.ru.