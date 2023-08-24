Наука 24 августа 2023, 16:14 Ученые университета Восточной Финляндии: малоподвижный образ жизни увеличивает массу левого желудочка сердца

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Ученые университета Восточной Финляндии провели исследование и выяснили, что сидячий образ жизни способствует увеличению массы левого желудочка сердца. Об этом сообщил сайт medicalxpress.com.

Отмечается, что подобные процессы в организме повышают риски развития инсульта и заболеваний сердечно-сосудистой системы у молодых людей с нормальным весом и артериальным давлением.

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Как сообщил «Ридус», специалисты советуют родителям заставлять детей польше двигаться и ограничивать время в социальных сетях.