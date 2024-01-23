Наука 23 января 2024, 18:23 Ученые Университета Сапиенца выяснили, что йога благотворно влияет на предстательную железу у мужчин

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Ученые Университета Сапиенца (Sapienza University) в Италии в результате исследования обнаружили, что занятия йогой могут улучшить здоровье предстательной железы у мужчин. Об этом написал «Ридлайф» со ссылкой на сайт nature.com.

Как уточнили «Дни.ру», у мужчин, которые дважды в неделю посещали занятия йогой и у которых имелись проблемы с предстательной железой, уменьшилась общая утомляемость организма, улучшилась работа мочевыделительной системы, появилось сексуальное желание и возможность его реализовать.

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При этом медики напоминают, что некоторые болезни, например, варикоз, болезни позвоночника, заболевания ЖКТ, могут стать противопоказанием для йоги.