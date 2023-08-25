Наука 25 августа 2023, 15:43 Ученые Университета Иллинойса установили, что иммунные клетки легких умеют запоминать инфекцию

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Ученые из Университета Иллинойса (США) в результате исследования установили, что иммунные клетки легких можно «обучить» запоминать инфекцию. После этого, по словам специалистов, они начинают работать эффективнее, написал «Ридус» со ссылкой на журнал JEM.

В механизме принимают участие макрофаги — тип иммунных клеток, защищающий орган от инфекции и убирающий клеточный мусор. Именно они и способны регулировать воспаление.

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Память об инфекции сохраняется даже тогда, когда токсин был введен месяц назад. Обученные макрофаги эффективно удаляют клеточные остатки, которые накопились после введения.