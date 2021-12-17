Ученые Университета Джунтендо разработали лекарство, предотвращающее старение

Профессор Тору Минамино из Университета Джунтендо в Японии совместно с группой ученых создали лекарство, предотвращающее старение. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на журнал Nature Aging.

С помощью данного препарата специалисты планируют лечить артериальную жесткость. Также это лекарство поможет в борьбе с сахарным диабетом и другими возрастными заболеваниями.

Лекарственный препарат уже испытали на грызунах. После эксперимента количество клеток, которые накапливаются с возрастом, снизилось. В ближайшее время стартуют испытания на людях.