Ученые Университета Британской Колумбии создали водостойкий гибкий аккумулятор

Ученые из Университета Британской Колумбии создали специальный гибкий аккумулятор, который устойчив к воде. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на официальный сайт учебного заведения.

Твердые элементы в оболочке аккумулятора заменили эластичные. Их упаковали в гибкий полимер. Получившаяся батарея состоит из ультратонких слоев полимеров. Конструкция может менять свою форму. Разработка является водоустойчивой.

Насколько хорошо в воде работает аккумулятор, специалисты проверяли в стиральной машине. Всего специалисты провели 39 циклов стирки. Они установили, что прототип батареи не повредился во время эксперимента.

Также разработка намного более безопасна для окружающей природы по сравнению с литий-ионными батареями. По этой причине аккумулятор можно подносить близко к тему, не боясь за здоровье. К примеру, он подойдет для умной одежды.

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