Ученые Университета Аризоны предложили способ лечения мигрени

Исследователи из Медицинского колледжа при Университете штата Аризона предложили облучать пациентов с мигренью зеленым светом. О результатах исследования написала «Политика сегодня» со ссылкой на издание Cephalalgia.

Речь идет о фототерапии — облучении пациента светом различных цветов. Один из авторов исследования, профессор Мохаб Ибрагим, отметил, что эффективность данного метода исследовалась учеными впервые. Исследователи пришли к выводу, что облучение синим и зеленым светом оказывает положительное влияние на самочувствие живых существ — для эксперимента использовались лабораторные животные.

Кроме того, специалисты проверили эффективность светового облучения при лечении пациентов с мигренью. Выяснилось, что ежедневное облучение зеленым светом снижает частоту и интенсивность головных болей у пациентов. В исследовании приняли участие несколько человек, все они подтвердили, что стали испытывать симптомы мигрени примерно в два раза реже.