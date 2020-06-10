Ученые: улитки и рыбы спасут рифовую экосистему

Специалисты нашли рыб, питающихся колючими и смертельно ядовитыми морскими звездами аканкастерами. Именно эти звезды разрушают коралловые полипами, тем самым вредя экосистеме.

Звезд также называют «терновыми венцами», написал сайт «Русская планета». За год они способны уничтожить порядка 10 квадратных метров кораллов.

Благодаря данному открытию ученые смогут найти эффективный метод борьбы за выживание Большого кораллового рифа. Сейчас, чтобы остановить разрушение, вылавливают прожорливых аканкастеров.