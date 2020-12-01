Ученые указали на схожесть общественной жизни людей и пчел

Соответствующее исследование провели специалисты из Университета Иллинойса в Урбане-Шампейне (США), которые изучают медоносных пчел и их структуру. Выяснилось, что между социальным общением этих насекомых и людей существует детальное сходство.

По мнению исследователей, пчелы более менее долго взаимодействуют с теми особями, которые им «симпатичны». То же самое происходит и у людей. Они общаются с теми людьми, кто им нравится больше. Это могут быть родственники или друзья.