10 января 2024, 16:35
Ученые ТулГУ создали химический катализатор на основе живых микроорганизмов
Ученые из Тульского государственного университета (ТулГУ) при поддержке коллег из Института органической химии имени Н. Д. Зелинского РАН создали новый катализатор для химической промышленности. Об этом сообщил RT со ссылкой на данные Минобрнауки РФ.
Данный катализатор разработан на основе живых микроорганизмов — наночастиц палладия и аэробных бактерий. Сам алгоритм не требует применения сложных химических реакций.
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Открытие позволяет удешевить ряд процессов в химической промышленности.
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