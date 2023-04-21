Наука 21 апреля 2023, 13:30 Ученые Тулейнского университета разгадали секрет календаря майя Ученые Тулейнского университета: календарь майя основали на синодических периодах

Читать 360tv в

Ученые из Тулейнского университета США смогли разгадать код календаря майя. Работы по его расшифровке начались в 1940-м году, однако у специалистов все еще остаются вопросы. Об этом сообщил «МИР24» со ссылкой на Ancient Mesoamerica.

Календарь майя рассчитан на 819 дней, однако специалисты не могли определить, почему была выбрана именно такая цифра. Накануне ученым удалось выяснить, что за основу для его создания был выбран синодический период — промежуток времени, когда небесные тела возвращаются в исходную точку для земного наблюдателя.

Реклама

«Вместо того, чтобы ограничивать свое внимание какой-либо одной планетой, астрономы майя создали более масштабную календарную систему, которую можно было использовать для предсказания синодических периодов всех видимых планет», — рассказали ученые.