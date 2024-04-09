09 апреля 2024, 15:13
Ученые ТПУ создали новый химически устойчивый композит для применения в гибкой электронике
Ученые из Томского политехнического университета разработали гибкий композит из отходов нефтяного производства. Материал может найти применение в гибкой электронике, сообщил RT со ссылкой на пресс-службу Минобрнауки России.
Основой для композита стали асфальтены — высокомолекулярные компоненты. Исследователи обработали их лазером, таким образом они получили гибкий электропроводящий механически и химически устойчивый композит.
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Отмечается, что подобная технология получения материала не требует высокоэнергетических процессов и является экологически чистой.
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