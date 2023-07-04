Наука 04 июля 2023, 13:05 Ученые Тамбовского университета Державина создали новые наночастицы антибактериального действия

Читать 360tv в

Специалисты Тамбовского государственного университета имени Державина совместно с университетом «МИСИС» синтезировали наночастицы с сильным антибактериальным действием. Об этом сообщил RT со ссылкой на пресс-службу Минобрнауки России.

Ученые выяснили, что наночастицы соединения титана и серы в форме лент обладают высокой антибактериальной активностью. На основе подобных нанолент в будущем планируется получить новые антибиотики и антибактериальные покрытия.

Реклама

Отмечается, что для практического применения нанолент специалистам необходимо провести предварительную оценку безопасности для человека и животных.