Ученые связали размер зрачка и уровень интеллекта

Зрачок человеческого глаза реагирует не только на свет, он указывает на возбуждение, интерес, ложь или психологическое истощение. Исследования, проведенные в лаборатории Технологического института в Джорджии, показывают, что размер зрачка в исходном состоянии связан с индивидуальными различиями в интеллекте.

Эксперты в области когнитивной нейробиологии пришли к выводу, что чем больше зрачки, тем выше интеллект. Свои результаты они опубликовали в журнале Scientific American.

В трех проведенных исследованиях они выяснили, что разница в размере у тех, кто набрал больше баллов в проверочных тестах на логику, внимание и память, и тех, кто получил наименьшее количество баллов, видна невооруженным глазом.

Впервые ученые обратили внимание на взаимосвязь зрачка и интеллекта при изучении различий в количестве умственных усилий, прилагаемых людьми для выполнения задач на память. Затем были проведены исследования, в котором приняли участие 500 человек в возрасте 18-35 лет. Ученые измерили у них размер зрачка в состоянии покоя. Обычно он составляет 2-8 миллиметров. Но у старших участников исследования, как правило, зрачок меньше.

Затем участники эксперимента выполнили серию когнитивных тестов. Выяснилось, что более крупный базовый размер зрачка указывал на больший контроль внимания и в меньшей степени на объем рабочей памяти.

Размер зрачка зависит от активности голубого пятна, ядра, расположенного в верхней части ствола мозга. Оно связано далеко идущими нервными связями с остальной частью мозга. Оно высвобождает норэпинефрин, который подобно гормонам регулирует восприятие, внимание, обучение и память.

Предполагается, что у людей с большим зрачком в состоянии покоя активность голубого пятна лучше регулируется. Это улучшает когнитивные способности и функцию мозга. Для того, чтобы изучить эту особенность и определить природу связи более подвижного интеллекта и повышенного контроля внимания с размером зрачка, разумеется, потребуются дополнительные исследования.

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