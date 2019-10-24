Ученые связали болезнь Альцгеймера с трансжирами

Специалисты на протяжении 10 лет изучали данные 1628 мужчин и женщин из Японии, возраст которых превышал 60 лет.

В ходе исследования удалось узнать, какие факторы провоцируют возникновение высокого кровяного давления, диабета и болезни Альцгеймера. Так, по словам ученых, люди с высоким уровнем трансжиров на 52-74% более склонны к развитию деменции, чем пациенты с самыми низкими показателями.

Сложные жиры чаще всего содержит дешевая продукция, фаст-фуд, жареная еда. Также их можно найти в сливках для кофе, пирожных, замороженной пицце, маргарине, карамели и прочих продуктах.