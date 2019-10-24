Ученые связали болезнь Альцгеймера с трансжирами
Употребление трансжиров провоцирует болезнь Альцгеймера
Американские ученые обнаружили, что люди с высоким уровнем содержания сложных жиров в крови более подвержены к заболеванию Альцгеймера. Также они чаще страдают слабоумием. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на Neurology.
Специалисты на протяжении 10 лет изучали данные 1628 мужчин и женщин из Японии, возраст которых превышал 60 лет.
В ходе исследования удалось узнать, какие факторы провоцируют возникновение высокого кровяного давления, диабета и болезни Альцгеймера. Так, по словам ученых, люди с высоким уровнем трансжиров на 52-74% более склонны к развитию деменции, чем пациенты с самыми низкими показателями.
Сложные жиры чаще всего содержит дешевая продукция, фаст-фуд, жареная еда. Также их можно найти в сливках для кофе, пирожных, замороженной пицце, маргарине, карамели и прочих продуктах.