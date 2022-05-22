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    22 мая 2022, 10:49

    Ученые США и Чехии объяснили, откуда на Луне лед

    Ученые США и Чехии выдвинули гипотезу происхождения льда на Луне

    Оксана Кириллова

    Ученые из США и Чехии предположили, что лед появился на Луне после того, как молекулы воды из атмосферы Земли перелетели туда на хвосте ее магнитосферы. Об этом написало РИА «Новости».

    Ученые США и Чехии объяснили, откуда на Луне лед

    Поначалу исследователи уверяли, что из-за экстремальных температур на Луне не может быть воды ни в каком виде. Однако в 1976 году в образцах лунного реголита нашли около 0,1% воды. В 1990-х дистанционные исследования американскими аппаратами показали, что водяной лед скапливается в кратерах на полюсах. В 2008 году выяснилось, что около Северного полюса Луны свыше 40 кратеров с более чем 600 миллионами метрических тонн водяного льда. А на Южном полюсе лед покрывает целых 22% поверхности, поэтому в будущем там собираются расположить лунную базу.

    До недавнего времени ученые полагали, что воду на Луну занесли астероиды и кометы около 3,5 миллиарда лет назад либо вода образовалась при взаимодействии солнечного ветра с лунным грунтом. Считалось, что до половины воды должно испаряться во время полнолуния, когда Луна проходит через хвост магнитосферы Земли, однако в 2021 году анализ данных индийского зонда показал, что объем воды, наоборот, растет.

    Еще в 2007 году стало известно, что кислород из верхних слоев атмосферы Земли может путешествовать до Луны на хвосте магнитосферы. Как предположили сейчас геофизики из Карлова университета (Прага) и Аляскинского университета (Фэрбенкс, США), Земля движется по орбите в пузыре магнитного поля, который сзади, разрываясь, образует шлейф. Силовые линии в хвосте разомкнуты и, если на их пути появляется массивное тело могут запутываться и частично замыкаться. Часть ионизированных частиц остается на поверхности этого тела — в данном случае спутника Земли.

    В 2023 году Американское космическое агентство намерено отправить луноход к Южному полюсу для новых исследований состава грунта.