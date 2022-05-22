Ученые США и Чехии объяснили, откуда на Луне лед

Ученые из США и Чехии предположили, что лед появился на Луне после того, как молекулы воды из атмосферы Земли перелетели туда на хвосте ее магнитосферы. Об этом написало РИА «Новости».

Поначалу исследователи уверяли, что из-за экстремальных температур на Луне не может быть воды ни в каком виде. Однако в 1976 году в образцах лунного реголита нашли около 0,1% воды. В 1990-х дистанционные исследования американскими аппаратами показали, что водяной лед скапливается в кратерах на полюсах. В 2008 году выяснилось, что около Северного полюса Луны свыше 40 кратеров с более чем 600 миллионами метрических тонн водяного льда. А на Южном полюсе лед покрывает целых 22% поверхности, поэтому в будущем там собираются расположить лунную базу.

До недавнего времени ученые полагали, что воду на Луну занесли астероиды и кометы около 3,5 миллиарда лет назад либо вода образовалась при взаимодействии солнечного ветра с лунным грунтом. Считалось, что до половины воды должно испаряться во время полнолуния, когда Луна проходит через хвост магнитосферы Земли, однако в 2021 году анализ данных индийского зонда показал, что объем воды, наоборот, растет.

Еще в 2007 году стало известно, что кислород из верхних слоев атмосферы Земли может путешествовать до Луны на хвосте магнитосферы. Как предположили сейчас геофизики из Карлова университета (Прага) и Аляскинского университета (Фэрбенкс, США), Земля движется по орбите в пузыре магнитного поля, который сзади, разрываясь, образует шлейф. Силовые линии в хвосте разомкнуты и, если на их пути появляется массивное тело могут запутываться и частично замыкаться. Часть ионизированных частиц остается на поверхности этого тела — в данном случае спутника Земли.

В 2023 году Американское космическое агентство намерено отправить луноход к Южному полюсу для новых исследований состава грунта.