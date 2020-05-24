Ученые: средство Трампа от коронавируса повышает вероятность смерти

Американские ученые доказали неэффективность препарата, который принимает Дональд Трамп для профилактики COVID-19. По их мнению, гидроксихлорохин вообще повышает риск смерти больных.

Медики из Центра исследований сложных болезней сердца при бостонском госпитале Бригэма изучили использование хлорохина и гидроксихлорохина для лечения инфекции, вызванной новым коронавирусом. Результаты их исследования опубликованы в журнале Lancet.

Ученые пришли к выводу, что гидроксихлорохин и хлорохин не просто бесполезны, а могут даже повысить риск смерти больного COVID-19.

Медики обратили внимание, что у группы людей, которым вообще не давали эти препараты, смертность составила 9%. Из тех, кого лечили только гидроксилорохином, умерли 18%. Наибольшая смертность была у той группы, которая принимала и хлорохин, и антибиотики, — скончались примерно 23%.

Авторы исследования считают, что при наличии других заболеваний применение противомалярийных средств может повысить риск смерти до 45%.

Президент Дональд Трамп объявил журналистам, что стал принимать гидроксихлорохин для профилактики коронавирусной инфекции после того, как в Белом доме выявили два случая COVID-19. Американский лидер заявил, что у этого препарата очень хорошие отзывы.

По подсчетам Университета Джонса Хопкинса, в США выявили 1,6 миллиона случаев заражения коронавирусом. Погибли более 97 тысяч человек.