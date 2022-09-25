Ученые СПбГЭТУ разработали умную фитолампу | 360°

Наука 25 сентября 2022, 17:38 Поделиться Telegram

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Viber Ученые СПбГЭТУ разработали умную фитолампу

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Новое изобретение — умную фитолампу — представили ученые из Петербургского университета ЛЭТИ. По словам разработчиков, благодаря прибору урожай не будет зависеть от климата и погоды. Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург».

Исследования новой лампы уже показали, что рост урожайности вырос на 10-15%, а урожай листьев салата — на 60%, написало издание «Мэшсити».

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Умная фитолампа помогает растениям раскрыть свой потенциал, увеличивает всходы и даже положительно влияет на вкусовые качества.

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Ученые заявляют, что прибор может поступить в серийное производство в ближайшем будущем.

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