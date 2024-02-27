Наука 27 февраля 2024, 12:16 Ученые СПбГЭТУ «ЛЭТИ» разработали нейросеть для диагностики оспы обезьян по фотоснимкам

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Ученые СПбГЭТУ «ЛЭТИ» вместе с индийскими коллегами создали нейросеть, которая может оказать помощь врачам при диагностике оспы обезьян. Для практического применения специалисты намерены разработать мобильное приложение, написал RT со ссылкой на научный журнал PLOS One.

Теперь нейросеть будет идентифицировать оспу обезьян по фотографии высыпаний на коже пациента. По словам ученых, точность определения будет составлять 90%.

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Оспа обезьян — вирусное заболевание, которое может передаваться от человека к человеку, а также от животных к человеку. Эта болезнь вызывает сыпь, увеличение лимфатических узлов и лихорадку.