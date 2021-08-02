Ученые создали замену природному гипсу из отработанной серной кислоты и отходов

Российские ученые вместе с группой коллег из других стран придумали экономичную замену природному гипсу. Новую технологию можно использовать для производства высококачественных вяжущих материалов для строительной промышленности, рассказали в Национальном исследовательском технологическом университете МИСиС.

Основой этого вяжущего материала является синтетический гипс, полученный из промышленных отходов. Исследователи предварительно разбавляли водой серную кислоту из отходов производства химических волокон, а затем нейтрализовывали отходами известняка, уточнило РИА «Новости».

По словам одного из авторов исследования, Валентина Романовского, этот метод позволит существенно снизить производственные затраты за счет упрощения технологии производства.

Испытания полученного материала показали, что синтетический гипс, полученный из отработанной серной кислоты и известняковых отходов, соответствует всем требованиям, предъявляемым к материалам данного класса. Более того, он даже превосходит вяжущие качества материалов на основе натурального гипса по целому ряду параметров. Ученые полагают, что этот материал может полностью заменить природный гипс для производства гипсовых вяжущих в странах, где нет своих запасов гипсового камня.

Отличительными особенностями гипсовых вяжущих материалов являются их легкость, огнеупорность, пластичность и низкая тепло- и звукопроводность. Еще один их плюс — гипоаллергенность. Они не вызывают силикоз — профессиональное заболевания строителей и ремонтников из-за вдыхания пыли, содержащей диоксид кремния. Гипсоматериалы также отличаются невысокой стоимостью и низкими расходами энергии на их производство.