Ученые создали «умные» очки, которые могут измерять сахар в крови
Бразильские и американские ученые разработали специальные «умные» очки, которые могут измерять сахар в крови. Об этом сообщило издание ToDay News Ufa со ссылкой на зарубежные СМИ.
Уточняется, что они также могут определять уровень алкоголя и витаминов. Это будет особенно удобно для больных диабетом, так как им не нужно будет прокалывать кожу для теста на глюкометре.
Биосенсор со смарт-часов сможет определять уровень сахара по любым жидкостям человеческого организма. Это получается сделать даже со слезами.