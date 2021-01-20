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    20 января 2021, 14:12

    Ученые создали «умные» очки, которые могут измерять сахар в крови

    Дарья Морозова

    Бразильские и американские ученые разработали специальные «умные» очки, которые могут измерять сахар в крови. Об этом сообщило издание ToDay News Ufa со ссылкой на зарубежные СМИ.

    Уточняется, что они также могут определять уровень алкоголя и витаминов. Это будет особенно удобно для больных диабетом, так как им не нужно будет прокалывать кожу для теста на глюкометре.

    Биосенсор со смарт-часов сможет определять уровень сахара по любым жидкостям человеческого организма. Это получается сделать даже со слезами.