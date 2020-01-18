Ученые создали стройматериал, который воспроизводит сам себя и дышит

Ученые выяснили, что новый строительный материал, который у них получился, является живым организмом. Он способен дышать и самовоспроизводиться.

За живую часть во франкеншейновских кирпичах отвечают цианобактерии. Они поглощают углекислый газ и растут, производя порошкообразное вещество. Ученые провели ряд анализов и определили, что это вещество — карбонат кальция. Он хорошо известен строителям, так как является составной частью известняка и цемента. Руководитель проекта Уил Срубар рассказал, что из нового стройматериала можно буквально слепить любую фигуру, а потом наступить на нее. Фигура не сломается.

По словам Срубара, добавление живых бактерий заставило мертвые частицы песка и желатина буквально ожить. Если франкенштейновский кирпич разрезать пополам, то недостающая часть вскоре вырастет. Каждая половина способна дать два отростка на срок до трех поколений. То есть по сути один кирпич можно превратить в восемь.

Недостатком материала является его недолговечность. Франкенштейновские кирпичи поместили в контейнер размером с коробку из-под обуви и поставили на полку. Никаких особых условий не создавали. Через несколько дней бактерии стали погибать. Через 30 дней осталось в живых только 10-14% колоний. Как только температуру в помещении подняли, а влажность повысили, бактерии снова начали рост и воспроизводство.

Ученые предполагают, что их открытие станет крайне важным для науки и техники. Они уверены: франкенштейновские кирпичи вполне можно будет использовать для строительства поселений на Марсе.