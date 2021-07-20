Ученые создали самый тонкий в мире магнит

Американские ученые создали магнит толщиной в один атом. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на зарубежные СМИ.

Уточняется, что он сохраняет химическую стабильность в обычных условиях окружающей среды. Изобретение должно помочь созданию новых приложений в вычислительной технике и электронике.

«Наш 2D-магнит не только первый, который работает при комнатной температуре или выше, но и первый магнит, который достигает истинного 2D-предела», — рассказал один из его создателей Беркли Цзи Яо.

Уточняется, что магнит удастся производить в промышленных масштабах, так как он способен выполнять свои функции при температуре до 100 градусов.

Ранее ученые придумали новый способ лечения инфекционного артрита на ранней стадии. Этот метод также поможет вылечить туберкулез суставов. Пациентам, имеющим такую проблему, поможет двухэтапное эндопротезирование. Технология нового метода достаточно проста. Первоначально врачи будут использовать модель спейсера. Антимикробные препараты, способные бороться с туберкулезом, будут применять на временный протез.